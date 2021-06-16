Журналисты обратили внимание, что президент России Владимир Путин находится в приподнятом настроении по итогам переговоров с президентом США Джо Байдена. Завершить пресс-конференцию он ..

Журналисты обратили внимание, что президент России Владимир Путин находится в приподнятом настроении по итогам переговоров с президентом США Джо Байдена. Завершить пресс-конференцию он также решил на позитивной ноте. На слова одного из журналистов о том, что тот хотел бы задать некий "вопрос про обман"."Синий туман, обман – сейчас песни начнем петь", – цитирует "" Владимира Путина. Впрочем, оговорился он, заниматься этим не стоит, чтобы не вызывать недоумение у иностранных журналистов.