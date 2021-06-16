Президент России Владимир Путин выступил перед журналистами по итогам встречи со своим американским коллегой Джозефом Байденом.

Президент России Владимир Путин выступил перед журналистами по итогам встречи со своим американским коллегой Джозефом Байденом.Большая часть переговоров президента России Владимира Путина с его коллегой из США Джо Байденом прошла в закрытом режиме. Зато после этого российский лидер на протяжении нескольких часов выступал перед журналистами.Владимир Путин касался даже самых острых тем. Не обошел он вниманием и случай, когда Джо Байден во время общения с журналистами назвал его "убийцей". После этого, подчеркнул президент России, американский лидер позвонил ему по телефону, передает ."Мы объяснились. Меня эти объяснения устроили", – заметил Путин.Впрочем, пока говорить о прорыве в отношениях рано. Об этом может свидетельствовать реплика Владимира Путина об отсутствии новых иллюзий после встречи с Джозефом Байденом. Он добавил, что не было у него и старых иллюзий.Сама встреча состоялась на нейтральной территории – в Швейцарии. Судя по всему, поездки американского лидера в России, как и российского – в США, пока не запланировано. По словам Владимира Путина, для встреч такого формата должны созреть определенные условия.Напомним, переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена продлились в общей сложности три с половиной часа. Большая их часть прошла в закрытом режиме – прессу следить за общением президентами России и США не пустили.