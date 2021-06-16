Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о риске новых волн коронавируса в России.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о риске новых волн коронавируса в России.Специалист заявил, что если россияне продолжат игнорировать элементарные меры защиты (ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции и т.п.), то на страну обрушатся новые волны COVID-19.По словам Тимакова, у людей, перенесших инфекцию, иммунитет снижается через год. В разговоре с РИА Новости врач отметил, что вирус постоянно мутирует и видоизменяется, а, значит, граждане могут заразиться повторно.Эпидобстановка в стране недавно осложнилась. Днем ранее оперативный штаб сообщил о 14 тысячах новых случаев. Всего коронавирусом в России заразились 5,23 миллиона граждан. Жертвами стали 127 тысяч человек.Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что причиной подъема заболеваемости . Мутация сформировалась либо в столице, либо попала туда из области.По прогнозам специалистов, завершится уже совсем скоро – в конце июня. Это связано с тем, что в летнее время COVID-19 распространяется медленнее из-за погодных условий.Напомним, что наиболее эффективным способом защиты от инфекции является вакцинация. Россияне сегодня могут привиться одним из препаратов на выбор – "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".