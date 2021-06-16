На Петровке, 38 состоялась торжественная церемония вручения погон офицерам, которым указом Президента Российской Федерации присвоены звания «генерал-майор полиции»...

На Петровке, 38 состоялась торжественная церемония вручения погон офицерам, которым указом Президента Российской Федерации присвоены звания «генерал-майор полиции».Накануне Дня России Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава, высших специальных званий и классных чинов. Высших офицерских званий в столичной полиции были удостоены начальник УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Станислав Сулаков, начальник УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Антон Ромейко-Гурко и начальник УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Шамиль Сибанов.Погоны и выписку из указа Президента Российской Федерации руководителям вручил врио начальника полицейского Главка генерал-майор полиции Игорь Зиновьев. Он поблагодарил их за достойное выполнение своих обязанностей в качестве руководителей и пожелал успехов в служебной деятельности.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве