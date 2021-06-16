Наиболее масштабные лесопосадки проведены в Судогодском, Камешковском, Ковровском и Суздальском районах.

Во Владимирской области подвели итоги международной акции «Сад Памяти». Силами волонтёров Победы, студентов, школьников, сотрудников промышленных предприятий и других неравнодушных жителей региона высажено более 220 тысяч памятных деревьев и кустарников. В мероприятиях приняли участие 1,5 тысячи человек.Наиболее масштабные лесопосадки проведены в Судогодском, Камешковском, Ковровском и Суздальском районах.Напомним, что в рамках акции «Сад памяти» в Суздальском лесничестве представители обладминистрации, МЧС и мотоклуба «Ночные волки» высадили более шести тысяч саженцев сосны. Мероприятие под названием «Русский лес» состоялось между сёлами Лопатицы и Глазово. Акция была приурочена к памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны.