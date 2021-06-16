Самолет Ил-96М-ВПУ президента России Владимира Путина вылетел в швейцарскую Женеву, где состоится его встреча с президентом США Джо Байденом. Переговоры лидеров начнутся в среду в 14:35 по ..

Самолет Ил-96М-ВПУ президента России Владимира Путина вылетел в швейцарскую Женеву, где состоится его встреча с президентом США Джо Байденом. Переговоры лидеров начнутся в среду в 14:35 по московскому времени.Борт главы государства сопровождает авиалайнер с российской делегацией. Рядом также движется самолёт разведки НАТО RC-135W Rivet Joint. Американский же лидер прибыл в Швейцарию ещё во вторник, сообщает телеканал "".