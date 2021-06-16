Встреча сборных России и Финляндии завершилась со счетом 1-0 в пользу россиян. Он был открыт еще в первом тайме. В ходе последующей игры разрыв увеличить не удалось. Впрочем, и финские ..
<a href="https://33live.ru/novosti/16-06-2021-sbornaya-rossii-obygrala-finnov.html" target="_blank">Сборная России обыграла финнов</a> - Встреча сборных России и Финляндии завершилась со счетом 1-0 в пользу россиян. Он был открыт еще в первом тайме. В ходе последующей игры разрыв увеличить не удалось. Впрочем, и финские ..
[url=https://33live.ru/novosti/16-06-2021-sbornaya-rossii-obygrala-finnov.html]Сборная России обыграла финнов[/url] - Встреча сборных России и Финляндии завершилась со счетом 1-0 в пользу россиян. Он был открыт еще в первом тайме. В ходе последующей игры разрыв увеличить не удалось. Впрочем, и финские ..