Встреча сборных России и Финляндии завершилась со счетом 1-0 в пользу россиян. Он был открыт еще в первом тайме. В ходе последующей игры разрыв увеличить не удалось. Впрочем, и финские ..

Встреча сборных России и Финляндии завершилась со счетом 1-0 в пользу россиян. Он был открыт еще в первом тайме. В ходе последующей игры разрыв увеличить не удалось. Впрочем, и финские спортсмены не смогли отыграться. Следующая встреча нашей команде предстоит с датчанами.