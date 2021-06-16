Съезд Единой России пройдет как и планировалось – 19 июня. Партия обеспечит максимальный уровень безопасности участников мероприятия.

Съезд "Единой России" пройдет как и планировалось – 19 июня. Партия обеспечит максимальный уровень безопасности участников мероприятия.Делегаты, гости съезда и представители прессы пройдут ПЦР-тестирование. Также они должны иметь справку об отсутствии коронавируса.На площадке мероприятия организуют пункты экспресс-тестирования. Там же все желающие смогут пройти вакцинацию.Обязательным для всех участников съезда будет использование средств индивидуальной защиты. Делегатам и гостям съезда необходимо обновлять маски каждые полчаса.Также нужно соблюдать правила социального дистанцирования и размещения участников в зале. Организаторы будут регулярно дезинфицировать помещения. В подготовке съезда участвуют специалисты Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения, сообщается на официальном сайте "ЕР".Представители прессы смогут следить за съездом посредством трансляций на официальных ресурсах партии. Количество присутствующих на мероприятии журналистов федеральных телеканалов, интернет-СМИ и печатных изданий сокращено.Съезд «Единой России» пройдет 19 июня в Москве. Там утвердят список кандидатов, которые представят партию на сентябрьских выборах, и основные направления предвыборной программы "ЕР". Затем документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений.