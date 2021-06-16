Неизвестный молодой человек, находясь на станции метро «Арбатская», прокатился по платформе, стоя на самокате, при этом держась за ручку движущегося электропоезда...

В сети Интернет сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене был выявлен видеоролик, на котором неизвестный молодой человек, находясь на станции метро «Арбатская», прокатился по платформе, стоя на самокате, при этом держась за ручку движущегося электропоезда.В результате проведения проверочных мероприятий полицейскими была установлена личность нарушителя, которым оказался 17-летний житель столицы. Юноша был доставлен в отдел полиции для разбирательства.3 отделом полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве материал проверки в отношении гражданина, нарушившего правила пользования Московским метрополитеном, для принятия законного решения по части 1 статьи 10.9 Кодекса об административных правонарушениях города Москвы, направлен в ГКУ «Организатор перевозок» города Москвы.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18