Злоумышленник, находясь улице Молостовых, вошел в подъезд дома вслед за 80-летней москвичкой. Мужчина сорвал с ушей пенсионерки золотые сережки и скрылся...

Полицейские ОМВД России по району Ивановское г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа в отношении пенсионерки и краже мобильного телефона.Установлено, что злоумышленник, находясь улице Молостовых, вошел в подъезд дома вслед за 80-летней москвичкой. Мужчина сорвал с ушей пенсионерки золотые сережки и скрылся. Пожилая женщина была доставлена в больницу с рваной раной уха.В результате патрулирования территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции недалеко от места происшествия задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний москвич, ранее судимый за кражу.Оперативники установили причастность задержанного гражданина еще к одному противоправному деянию. Мужчина зашел в помещение хостела, расположенного на улице Сталеваров, и, воспользовавшись тем, что администратор заведения ненадолго отошла, похитил с ее стола мобильный телефон и скрылся.Следственным отделом ОМВД России по району Ивановское возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» и частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73