Злоумышленник воспользовался мобильным телефоном своей знакомой, когда та находилась у него в гостях, и через интернет приложение банка оформил на нее кредит в размере 950 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты.Предварительно установлено, что злоумышленник воспользовался мобильным телефоном своей знакомой, когда та находилась у него в гостях, и через интернет приложение банка оформил на нее кредит в размере 950 тысяч рублей. Затем он незаметно взял банковскую карту потерпевшей и в отделении банка снял наличные денежные средства в размере 100 тысяч рублей, а также осуществил перевод денежных средств в сумме 400 тысяч рублей себе на карту. После этого молодой человек скрылся и перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний молодой человек. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93