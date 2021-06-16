Управление ГИБДД города Москвы обращается к кандидатам в водители с просьбой со всей ответственностью отнестись к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами...

Управление ГИБДД города Москвы обращается к кандидатам в водители с просьбой со всей ответственностью отнестись к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами.Успешная сдача теоретического экзамена в ГИБДД – это, прежде всего, достаточные знания Правил дорожного движения с целью успешного их применения на дороге в качестве водителя. Помните, что, используя различные технические средства для получения негласной информации при сдаче экзамена в Госавтоинспекции, вы в первую очередь обманываете себя. Кроме того, использование различных ухищрений в ходе процедуры экзамена подлежит ответственности, вплоть до уголовной.Только с начала мая текущего года сотрудниками экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Москвы выявлены 5 случаев использования технических средств при сдаче теоретического экзамена.Так, 25 мая сотрудниками экзаменационного отделения МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ МВД России по г. Москве, расположенного на Лобненской улице, был выявлен факт использования устройства, предназначенного для скрытой передачи информации при сдаче теоретического экзамена. Сотрудниками данного подразделения была замечена автомашина «Лада Веста», в которой находились неизвестные лица, устанавливавшие одному из молодых людей под одежду предметы оборудования, похожие на специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации.Через некоторое время данный гражданин обратился в подразделение для сдачи квалификационных экзаменов. В ходе последующей проверки в присутствии понятых было установлено, что сдача теоретического экзамена происходила под диктовку с применением специальных технических средств. Нарушителем порядка сдачи экзаменов на право управление транспортными средствами оказался 24-летний житель столицы. Он пояснил, что лица, находившиеся в автомобиле, за денежное вознаграждение закрепили ему под одежду специальное устройство, предназначенное для сдачи теоретического экзамена, и разъяснили порядок действий, как данное оборудование работает и каким образом будет оказана помощь.Проведенными мероприятиями несостоявшийся кандидат в водители вместе с группой лиц, осуществлявших его «подготовку» к сдаче экзамена, были задержаны и доставлены в ОМВД России по району Дмитровский г. Москвы.В этот же день в этом же подразделении был выявлен и задержан гражданин 1978 года рождения, проживающий в городе Москве, при попытке аналогичным способом сдать квалификационный теоретический экзамен. Он также был доставлен в ОМВД по Дмитровскому району г. Москвы для дальнейшей проверки.С аналогичными фактами попыток сдачи теоретического экзамена на право управления автомобилем столкнулись сотрудники экзаменационного подразделения МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по г. Москве, расположенного на улице Твардовского. Так, 20, 22 и 25 мая ими были выявлены и задержаны граждане при попытке сдать теоретический экзамен с использованием различных устройств и приспособлений.Все эти факты были пресечены, а нарушители доставлены в территориальные органы внутренних дел для дальнейшей проверки, по результатам которой будут приняты процессуальные решения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, предусмотрена ответственность в порядке статьи 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81