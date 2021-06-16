Вердикт может быть обжалован в суде высшей инстанции.

У компании «Ташир-Владимир» не получилось у мэрии Владимира 3,3 млн рублей за аренду земли на Студёной горе. Арбитражный суд Владимирской области отказал в удовлетворении иска.В феврале 2020 года организация выиграла аукцион на аренду территории площадью более четырёх тысяч квадратных метров в исторической части Владимира. Позднее предприниматели попытались оспорить результаты торгов и признать их недействительными. Они считают, что сумма аренды была завышена.Иск подала ООО «ТрейдСетьСтрой», а «Ташир-Владимир выступала третьей стороной. Фирма-истец была уверена, что землю противозаконно выставили на торги, так как в конкурсной документации отсутствовали технические условия на подключение к инженерным коммуникациям.В ответ в горадминистрации пояснили, что в конкурсной документации были прописаны все параметры земельного участка, а проект договора направлен в «Ташир-Владимир», но документ так и не был подписан.«В связи с уклонением истца от заключения договора, оплаченная сумма возврату не подлежит», - аргументировали свою позицию юристы мэрии.В результате Фемида встала на сторону администрации добавив, что потенциальный арендатор мог запросить у чиновников пояснения, но не сделал этого.Вердикт судей может быть обжалован в суде высшей инстанции.