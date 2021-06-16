Завершили сезон на минорной ноте. Владимирские торпедовцы снова проиграли. На этот раз они уступили на родном стадионе. В качестве обидчиков выступили футболисты из московской команды

Завершили сезон на минорной ноте. Владимирские торпедовцы снова проиграли. На этот раз они уступили на родном стадионе. В качестве обидчиков выступили футболисты из московской команды «Динамо-2». Единственный мяч в этой встречи гости забили в самом конце первого тайма. К взятию ворот привела позиционная ошибка чёрно-белых в обороне. Дмитрий Вязьмикин, главный тренер ФК “Торпедо”: Мы специально