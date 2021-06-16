16.06.2021

2021-06-16 20:05:04

Трое гимнастов из Владимира выступят на Олимпиаде в Токио

Еще двое вошли в запасной состав сборной.



С Кубка России по спортивной гимнастике, который проходил в Новосибирске владимирские гимнасты привезли 10 медалей.



- Александр Карцев - 2 место в многоборье, 2 место в вольных упражнениях.



- Алексей Ростов - 3 место на кольцах, 3 место на перекладине.



- Владислав Новокшонов - 3 место в опорном прыжке.



Ангелина Мельникова завоевала 5 медалей:



- 2 место - брусья, вольные упражнения, опорный прыжок;



- 3 место - многоборье, бревно.



Кубок России стал финальным этапом отбора на летние Олимпийские игры! Поэтому в Токио едут следующие владимирские гимнасты:



- Александр Карцев;



- Ангелина Мельникова;



- Артур Далалоян.



В запасной состав вошли Кирилл Прокопьев и Алексей Ростов, которые будут готовы в любой момент встать в строй олимпийской сборной, сообщила пресс-служба горадминистрации Владимира.