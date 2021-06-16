16.06.2021

2021-06-16 09:05:04

В Александрове ночью сгорел автомобиль

Очередной автомобиль сгорел сегодня ночью.



Сегодня почти в три часа ночи в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загоревшемся автомобиле в Александрове, на улице Жулево.



К прибытию пожарных подразделений наблюдалось открытое горение машины. Спасатели оперативно потушили огонь, пострадавших нет.



К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.