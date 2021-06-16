Накануне Дня России ярким общественникам, профессионалам, известным людям региона награды Законодательного Собрания - Почётные грамоты и благодарности вручал вице-спикер облпарламента ..

Накануне Дня России ярким общественникам, профессионалам, известным людям региона награды Законодательного Собрания - Почётные грамоты и благодарности вручал вице-спикер облпарламента Дмитрий Рожков.В эти праздничные дни награждают и чествуют тех, кто внёс личный вклад в развитие своей малой родины. Как правило, в День России отдельно отмечают заслуги общественников.В этот раз среди награждённых благодарностями Законодательного Собрания - Валентина Савинова, региональный представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Принимая награду, она сказала:- Очень приятно, что нашу работу высоко оценили. Мы тесно сотрудничаем с законодателями, ставим перед ними те проблемы правового характера, с которыми сталкиваемся в нашей деятельности, вместе ищем пути решения. В частности, сейчас работаем над проектом закона, который позволит ускорить получение геопозиции пропавшего человека с его мобильного телефона.Почётные грамоты и благодарности Заксобрания получили Дмитрий Находкин, главный врач областной станции переливания крови, Сергей Попов, региональный координатор общественного движения «Волонтёры культуры», Татьяна Гусарова, председатель Владимирского регионального общественного движения пропаганды сельского образа жизни, поддержки села и малых городов «Мой адрес», Яков Мороз, директор Театра социальной драматургии «Шлягер».Поздравляя собравшихся с праздником, вице-спикер облпарламента Дмитрий Рожков отметил: Россия - это не только славное прошлое, но яркое настоящее и великое будущее. Я уверен, что именно таким будет завтрашний день нашей Родины. Благополучие и процветание нашего общего дома зависит от каждого из нас. Оно складывается из большого и малого, из самых простых вещей - нашего ответственного и добросовестного отношения к своей работе, нашего неравнодушия, нашего деятельного желания сделать лучше свою улицу, свой город, свою страну, принести пользу своим землякам, соотечественникам.Рожков тепло поблагодарил всех участников мероприятия за добросовестный труд, активную жизненную позицию и эффективную реализацию на территории нашей области важных социальных проектов.