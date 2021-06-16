Власти прорабатывают вопрос с руководством маганиза.

Во время своей пресс-конференции Владимир Сипягин рассказал, что областные власти решают вопрос об открытии пункта вакцинации от коронавируса на территории гипермаркета «Лента».На 16 июня во Владимирской области развёрнуто 170 пунктов вакцинации, 18 мобильных, 106 - в ФАПах. Также прививку можно сделать в четырёх торговых центрах.Как уточнил губернатор, время их работы увеличено до 14 часов дня.«Из-за предубеждений слабо на вакцинацию идёт молодёжь. Я дал поручение провести ещё одну волну информационной кампании, которая на живых примерах покажет, что противопоказаний не существует», - отметил глава региона.Ранее губернатор , что вакцинация - возможность блокировать надвигающуюся третью волну коронавируса.К слову, на 16 июня в регионе всего 88 коек для инфицированных ковидом.