Сотрудники прокуратуры выехали с проверкой в Балакиревский психоневрологический интернат. В нем проживает больше 80 человек. Это пожилые люди и инвалиды, в том числе страдающие психическими

Сотрудники прокуратуры выехали с проверкой в Балакиревский психоневрологический интернат. В нем проживает больше 80 человек. Это пожилые люди и инвалиды, в том числе страдающие психическими расстройствами и утратившие навыки самообслуживания. По данным прокуратуры области, в отдельных помещениях интерната стены имеют дефекты, а мягкая мебель используется с поврежденным материалом, без съемных чехлов. Также есть нарушения при