Сотрудники ОГИБДД несли службу в усиленном режиме, отрабатывая территорию города и сельские населенные пункты.

В праздничные дни на территории Киржачского района, отделением ГИБДД Отд МВД России по Киржачскому району совместно с отдельной специальной ротой ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области проведены профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения, не имеющих права управления, либо лишенных такого права.Сотрудники Госавтоинспекции несли службу в усиленном режиме, отрабатывая территорию города и сельские населенные пункты.За время проведения профилактических мероприятий выявлено 4 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.При освидетельствовании одного из нарушителей было установлено, что концентрация паров спирта в выдыхаемом водителем воздухе составляет 0,911 мг/л. Кроме того, ранее автолюбитель уже был лишен права управления транспортом за аналогичное правонарушение. В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.Также полицейскими установлены 6 водителей, которые управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения.Всего за время проведения рейдовых мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 75 нарушений Правил дорожного движения.