С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 22110 человек. В стационарах лежит 194 жителя. На дому лечится 1646 заболевших.

В Костромской области на 16 июня ещё 47 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Ковид диагностирован у 20 костромичей. По четыре жителя заболели в Волгореченске, Нее, Галичском, Костромском и Пыщугском районах. Три – в Шарьинском районе. По одному – в Чухломе, Кадые, Поназыревском и Парфеньевском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 22110 человек. В стационарах лежит 194 жителя. На дому лечится 1646 заболевших.