Авария случилась утром 15 июня. В Коврове 73-летний водитель, управляя “ВАЗом” при выезде с второстепенной дороги на главную столкнулся с троллейбусом. По данным ГИБДД по Владимирской

Авария случилась утром 15 июня. В Коврове 73-летний водитель, управляя “ВАЗом” при выезде с второстепенной дороги на главную столкнулся с троллейбусом. По данным ГИБДД по Владимирской области, пострадали пассажиры троллейбуса: 84-летнему поставили диагноз “ушибленная рана волосистой части головы”, а второму – 16-летнему – ” ушиб грудной клетки”. Помощь оказали амбулаторно.