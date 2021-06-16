Приговор пока не вступил в законную силу.

В Коврове за удар битой по голове мужчина проведёт в колонии четыре года.Драка произошла в ноябре 2015 года в селе Иваново Ковровского района. Между его товарищем и тремя незнакомцами произошёл конфликт. Неизвестные начали избивать друга. В этот момент мимо проезжал фигурант дела и решил заступиться за приятеля.«Он достал из машины биту и нанёс удар по голове одному из обидчиков своего знакомого. В результате последнему был причинён тяжкий вред здоровью. В ходе разбирательств подсудимый признал свою вину, но от дачи показаний отказался», - сообщили в пресс-службе Ковровского городского суда.Обвиняемого признали виновным и приговорили к четырём годам колонии общего режима.Приговор пока не вступил в законную силу.