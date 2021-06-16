Руководство Владимирского ЛО МВД России на транспорте выразило благодарность в адрес сотрудников ОМВД России по Меленковскому району.

7 июня сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Меленковскому району капитан полиции А.Е. Чуйков и лейтенант полиции С.Г. Шурыгин, находившиеся в районном центре, остановили автомобиль «Форд». При осмотре в кузове транспортного средства полицейские обнаружили элементы железнодорожного полотна. Документов на перевозимый груз ни у водителя, ни у пассажира не было.О данном факте была проинформирована дежурная часть линейного отдела полиции.Прибывшие на место сотрудники подтвердили, что в кузове находятся железнодорожные подкладки и болты. В дальнейшем было установлено, что почти 250 конструктивных элементов были похищены на одном из перегонов, а в остановленном инспекторами автомобиле находились 50-летний контролер пути и 51-летний монтёр.В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Руководство Владимирского ЛО МВД России на транспорте выразило благодарность в адрес сотрудников ОГИБДД за проявленную бдительность.