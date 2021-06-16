В районном центре сотрудники ДПС остановили машину «Форд». При осмотре кузова капитан полиции Александр Чуйков и лейтенант полиции Сергей Шурыгин нашли детали железнодорожного полотна

В районном центре сотрудники ДПС остановили машину «Форд». При осмотре кузова капитан полиции Александр Чуйков и лейтенант полиции Сергей Шурыгин нашли детали железнодорожного полотна – подкладки и болты. Документов на перевозимый груз ни у водителя, ни у пассажира не было. О данном факте полицейские сообщили в дежурную часть линейного отдела. По данным пресс-службы УМВД, в