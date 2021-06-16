Имя Великого Князя рекомендовано присвоить строящемуся мосту на Рпенском проезде.

В год 800-летия Александра Невского Владимира предлагает упразднить улицу имени Великого князя. Об этом свидетельствует заседания, опубликованный на сайте городской мэрии.Председатель Совета старейшин Владимира Александр Акимов предложил расформировать улицу Александра Невского, а расположенные дома присоединить к улицам Комиссарова и Красносельской.«В связи с отсутствием перспектив развития», - пояснил он.Имя Александра Невского рекомендовано присвоить строящемуся мосту на Рпенском проезде.В результате обсуждения решено связаться с владельцами двух частных домов, расположенных на улице, носящей имя знаменитого полководца.«Надо узнать, что они думают о переадресации», - резюмировали члены комиссии.Добавим, что во время заседания были для семи городских мостов:- Мостостроевский мост - построен над железной дорогой в конце улицы Верхняя Дуброва;- Пушкарский мост - расположился над оврагом между улицей Мира и ДДюТ;- Стрелецкий мост – возвышается над Лыбедской магистралью на Октябрьском проспекте;- Рпенский мост;- Троицкий мост - расположен над Ерофеевским спуском на улице Манежный тупик;- Мономахов мост – стоит на улице Большая Московская, в районе Дома дружбы;- Муромский мост – находится над Клязьмой на Судогодском шоссе.Следующий шаг – утверждение депутатами горсовета.