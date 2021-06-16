Имя Великого Князя рекомендовано присвоить строящемуся мосту на Рпенском проезде.
В год 800-летия Александра Невского Владимира предлагает упразднить улицу имени Великого князя. Об этом свидетельствует заседания, опубликованный на сайте городской мэрии.
Председатель Совета старейшин Владимира Александр Акимов предложил расформировать улицу Александра Невского, а расположенные дома присоединить к улицам Комиссарова и Красносельской.
«В связи с отсутствием перспектив развития», - пояснил он.
Имя Александра Невского рекомендовано присвоить строящемуся мосту на Рпенском проезде.
В результате обсуждения решено связаться с владельцами двух частных домов, расположенных на улице, носящей имя знаменитого полководца.
«Надо узнать, что они думают о переадресации», - резюмировали члены комиссии.
Добавим, что во время заседания были для семи городских мостов:
- Мостостроевский мост - построен над железной дорогой в конце улицы Верхняя Дуброва;
- Пушкарский мост - расположился над оврагом между улицей Мира и ДДюТ;
- Стрелецкий мост – возвышается над Лыбедской магистралью на Октябрьском проспекте;
- Рпенский мост;
- Троицкий мост - расположен над Ерофеевским спуском на улице Манежный тупик;
- Мономахов мост – стоит на улице Большая Московская, в районе Дома дружбы;
- Муромский мост – находится над Клязьмой на Судогодском шоссе.
Следующий шаг – утверждение депутатами горсовета.