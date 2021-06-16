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В Москве выявили измененный "индийский" штамм коронавируса. Подробности раскрыл глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.Материал дополняется.

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