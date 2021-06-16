В Москве выявили измененный индийский штамм коронавируса. Подробности раскрыл глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
<a href="https://33live.ru/novosti/16-06-2021-v-moskve-obnaruzhili-novuyu-raznovidnost-koronavirusa.html" target="_blank">В Москве обнаружили новую разновидность коронавируса</a> - В Москве выявили измененный индийский штамм коронавируса. Подробности раскрыл глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
[url=https://33live.ru/novosti/16-06-2021-v-moskve-obnaruzhili-novuyu-raznovidnost-koronavirusa.html]В Москве обнаружили новую разновидность коронавируса[/url] - В Москве выявили измененный индийский штамм коронавируса. Подробности раскрыл глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.