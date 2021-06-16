Электротранспорт получает в Москве широкое распространение, отметил директор по капитальному строительству АО Объединенная энергетическая компания Александр Воробьев.

Электротранспорт получает в Москве широкое распространение, отметил директор по капитальному строительству АО "Объединенная энергетическая компания" Александр Воробьев.Город будущего, в котором люди передвигаются на экологически чистом транспорте, уже не за горами. Уже сейчас в Москве есть парк электробусов – самый крупный в Европе и один из самых современных в мире. Владельцев личных электромобилей также становится больше, поэтому в столице увеличивается количество зарядных станций.Так, до конца 2021 года на парковках, которые находятся в центре Москвы возле административных и офисных зданий, планируется установить 115 зарядок для электромобилей. Чтобы такие стелы можно было проще найти, рядом разместят специальные указатели.Директор по капитальному строительству АО «Объединенная энергетическая компания» Александр Воробьев рассказал, что в течение года в городе также построят несколько питающих центров для электроснабжения станций зарядки городских электробусов. Мощные зарядные станции появятся на конечных остановках маршрутов.Стоит отметить, что компания "РГ-Девелопмент" стала одной из первых девелоперских компаний Москвы, которые обустраивают зарядные станции для электромобилей в рамках своих проектов. Например, недавно они были установлены в жилом комплексе "Фонвизинский"."Идея установить зарядные станции на территории кварталов – очень перспективная, она активно реализуется во многих прогрессивных странах, так как спрос на подобную инфраструктуру во всех мегаполисах мира стремительно растет", – отмечал владелец "РГ-Девелопмент" Сергей Шумей.Владельцы электромобилей тратят на "дозаправку" около часа. Когда аккумулятор современного транспорта достигает 80%, происходит отключение, чтобы защитить батарею и продлить ее срок службы. Каждая станция рассчитана на единовременную зарядку двух электромобилей.Генеральный директор компании "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова рассказывала, что в течение года такие зарядки для электромобилей могут появиться в жилых комплексах "Петровский парк" и "Балтийский". "Город заинтересован в реализации подобных инновационных технологий", – подчеркивала она.