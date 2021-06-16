В Московской области из-за напряжённой эпидемиологической ситуации из-за коронавируса COVID-19 развернули новый лёгкий ковидный госпиталь. Он появился в Красногорске. Представители ..

В Московской области из-за напряжённой эпидемиологической ситуации из-за коронавируса COVID-19 развернули новый лёгкий ковидный госпиталь. Он появился в Красногорске.Представители городской администрации рассказали, что стационар открыли в посёлке Нахабино. Они отметили, что лишь за последние сутки в округе госпитализировали 60 человек с ковидом. Медучреждение будет рассчитано на 50 человек, находящихся в состоянии средней тяжести, сообщает сайт "".