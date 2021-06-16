16.06.2021

2021-06-16 22:30:04

В Суздале открылся народный фитнес-центр на свежем воздухе

Настоящий праздник спорта в Суздале. Сегодня там прошло открытие "Народного фитнес-парка". Почему его так назвали? И кто проверил его на прочность? Расскажет Дмитрий Горкин.



- Хочу сказать, если вы, пацаны, решили накачать себе мышцы - то нужно просто всё делать так, чтобы каждая мышца постаралась получить как можно больше нагрузки, то есть мышцу нужно утомить, если вы утомили мышцу - значит она будет расти. Очень много книжек читать не нужно... я имею ввиду в этой теме. Достаточно послушать этого дядю, который вам вещает.



"Дядя, который вещает" - никто иной, как обладатель титула "Сильнейший человек России", спортсмен - Вячеслав Максюта. Он прибыл в Суздаль для торжественного открытия первого в области "Народного фитнес-парка". А заодно устроил мастер-класс для собравшихся здесь ребят.



Вячеслав Максюта, обладатель титула "Сильнейший человек России":



- Нагрузку давать именно на локальную часть тела, а не распределять по всему телу. Ну ясно, да? Оп! Уф-Уф-Уф. Сразу вспотел - сразу стало лучше.



Спортивный комплекс, который поможет при правильном подходе развить мускулатуру, как у Шварценеггера. Так оценил новую площадку "Сильнейший человек России". Здесь представлены тренажёры на все группы мышц, а пользоваться ими легко и удобно даже детям. Современное спортивное пространство - стало подарком древнему Суздалю от фонда ДОМ точка ЭР ЭФ.



Сергей Сахаров, глава администрации города Суздаля:



- Этот подарок был спортивный - он сегодня открыт вашим глазам - это уникальное спортивно-тренажёрное поле, называемое современным языком воркаут, где могут тренироваться как младшеклассники, так и люди разного и очень пожилого возраста.



Кроме тренажёров, здесь также расположились классические снаряды - турники, брусья, лестницы. Кстати, потратили на создание "Народного фитнес-парка" - пять миллионов рублей. Сумма немаленькая, но на эти деньги удалось закупить качественный, а главное антивандальный спортинвентарь, рассказал Денис Филлипов, генеральный директор Фонда Дом.РФ.



Денис Филиппов, генеральный директор фонда "ДОМ.РФ":



- Данную работу делали в рамках поручения правительства РФ - мы сделали для Суздаля стратегию пространственного развития, объёмно-пространственный регламент для развития города Суздаля, чтобы было комфортно как жителям, так и туристам. Сделали дизайн-код для города - и это первый шаг к празднованию 1000-летия Суздаля, которое пройдёт в 2024 году.



Так почему же НАРОДНЫЙ фитнес-парк? А потому, что вход сюда и занятия на профессиональных тренажёрах будут совершенно бесплатны, как для жителей Суздаля, так и гостей города.



Дмитрий Горкин, Семён Карпов, Вести-Владимир.