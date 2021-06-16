В городе откроется «Народный фитнес-парк».

Сегодня 16 июня в 12:30 в Суздале состоится открытие площадки для воркаута в парке 950-летия города. Об этом АиФ.ru сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.В мероприятии планируется участие президента «Федерации силового экстрима», обладателя титула «Сильнейший человек России» Вячеслава Максюты.«Спортивный объект оборудован профессиональными сертифицированными тренажёрами. Он создан в рамках реализации программы «Народный фитнес-парк». Средства на строительство выделил ДОМ.РФ», - уточнили в обладминистрации.Доступ на территорию будет свободным и бесплатным.В рамках открытия Вячеслав Максюта проведёт мастер-класс для всех желающих.