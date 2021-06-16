Именно так описывает своё положение семья Корешковых. В погожую погоду она в полном составе выезжает в деревню Неверково Камешковского района. Здесь дом, огород. Вот только насладиться

Именно так описывает своё положение семья Корешковых. В погожую погоду она в полном составе выезжает в деревню Неверково Камешковского района. Здесь дом, огород. Вот только насладиться прелестями сельской жизни мешают cоседские пчёлы. С завидной регулярностью они вылетают из ульев и прямиком в сад к Корешковым. Елена Корешкова, житель д. Неверково: Картина – поднимается огромный шар,