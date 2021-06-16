Двое граждан зарегистрировали в своих квартирах, расположенных в 14 и 15 микрорайонах Зеленограда, приезжих из ближнего зарубежья, при этом, не предоставив им фактического места проживания...

Сотрудниками УУП ОМВД России по району Крюково г. Москвы совместно с ОпВМ выявлены факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан.Дознанием установлено, что двое граждан зарегистрировали в своих квартирах, расположенных в 14 и 15 микрорайонах Зеленограда, приезжих из ближнего зарубежья, при этом, не предоставив им фактического места проживания и заведомо зная, что проживать там они не будут.Участковыми уполномоченными полиции совместно с сотрудниками отделения по вопросам миграции ОМВД России по району Крюково г. Москвы были задержаны подозреваемые. Ими оказались ранее судимые 42-летняя зеленоградка и ее 35-летний супруг.По данным фактам дознанием ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 322.3. УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31