За последнюю неделю ситуация с коронавирусом в Москве резко ухудшилась: заболеваемость вновь вышла на уровень конца прошлого года. Для защиты здоровья жителей столицы и недопущения дальнейшего распространения вируса главный санитарный врач города ввела обязательную вакцинацию для 60% работников сферы услуг. Необходимо сделать все, чтобы в кратчайшие сроки остановить болезнь, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Единственный путь для этого – массовая вакцинация.

За последнюю неделю ситуация с коронавирусом в Москве резко ухудшилась: заболеваемость вновь вышла на уровень конца прошлого года. Для защиты здоровья жителей столицы и недопущения дальнейшего распространения вируса главный санитарный врач города ввела обязательную вакцинацию для 60% работников сферы услуг. Необходимо сделать все, чтобы в кратчайшие сроки остановить болезнь, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Единственный путь для этого – массовая вакцинация.Ситуацию с коронавирусом в столице градоначальник охарактеризовал как драматическую. По словам мэра, в больницах находятся 12 тысяч пациентов разной степени тяжести. "По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", – констатировал Собянин.В Москве за последние сутки от ковида умерли 70 человек. Большинство из них не заболели бы, если бы сделали прививку, подчеркнул градоначальник.Вакцинация – личное дело каждого, но лишь до того момента, когда человек выходит в общественные места и становится соучастником эпидемиологического процесса и звеном цепочки по распространению вируса,пояснил Собянин. "Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии – это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался", – написал мэр.Из-за нового всплеска заболеваемости в Москве вводится обязательная вакцинация 60% работников сферы услуг. Речь идет о сотрудникахпредприятий торговли, салонов красоты, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бытовых услуг, прачечных химчисток, также в постановлении говорится о сотрудниках культурных, выставочных, просветительских, развлекательных, зрелищных мероприятий, детских развлекательных центров, театров, кинотеатров, федеральных и региональных органов власти.Выбор этих отраслей обусловлен тем, что их деятельность подразумевает множество ежедневных социальных контактов, что может спровоцировать неконтролируемое распространение коронавируса. Работодатели должны защитить своих сотрудников и не допустить того, чтобы их предприятие стало источников распространения болезни.Собянин анонсировал создание информационной системы по контролю процесса вакцинации. Она появится до 1 июля. "Контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы окажут всемерную поддержку в реализации данного решения", – написал градоначальник.Он напомнил, что в Москве и области проживают около 20 миллионов человек, российская столица находится на перепутье всех дорог, поэтому на нее приходятся самые тяжелые удары пандемии. Нужна надежная защита от болезни, подчеркнул мэр."Такая защита есть – это вакцинация. Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. И которой привилось уже больше 1,8 млн москвичей", – написал градоначальник.По его словам, необходимо сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию, остановить болезнь и прекратить гибель тысяч людей. "Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение", – заключил Собянин.Согласно постановлению Роспотребнадзора, до 15 июля не менее 60% сотрудников организаций должны получить первый компонент или однокомпонентную вакцину. До 15 августа необходимо вакцинироваться вторым компонентом.Работодатели должны предоставлять информацию о привитых работниках в срок с 1 по 15 июля в личном кабинете на mos.ru. После 15 июля придет уведомление о выполнении требования о вакцинации. Сотрудники получат надежную защиту от вируса и будут уверены, что не заразят клиентов.Сегодня динамика заболеваемости ковидом выше, чем в прошлом году. Зараженных принимают 25 больниц, число коек увеличено до 16 тысяч. Город делает все возможное, чтобы избежать нового локдауна, который приведет к многомилионным убытком для бизнеса, к массовой безработице и нанесет непоправимый ущерб экономике.Сейчас вакцинация – единственный способ победить пандемию. В столице отлажена система массовой вакцинации, прививочные пункты развернуты не только больницах, но и в торговых центрах, павильонах "Здоровая Москва" в парках.Вакцина "Спутник V" – одна из самых безопасных. По результатам клинических испытаний эффективность препарата превысила 90%. "Спутником" привились уже 1,8 миллиона москвичей, но этого все еще недостаточно для создания коллективного иммунитета.При этом опыт европейских стран показывает: достичь коллективный иммунитет естественным путем невозможно. Это признали государства ЕС, пошедшие по пути отказа от эпидемиологических ограничений.Необходимость вакцинации осознают во всем мире. Так, не сделавшим прививку жителям Саудовской Аравии с 1 августа запретят посещать магазины, торговые центры и другие общественные места. В Израиле, где вакцинировано боле 50% населения, вводили «зеленые паспорта», позволявшие вести привычный образ жизни. В Германии жители могут выйти в магазин только при наличии отрицательного теста на ковид, а в Великобритании ряд компаний ввели обязательную вакцинацию.