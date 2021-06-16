Во Владимирской областной научной библиотеке имени Горького, расположенной на улице Дзержинского, проходит пресс-конференция главы региона.

Владимир Сипягин опроверг информацию о своей , которая в последние недели активно распространяется в телеграм-каналах и федеральных СМИ.Одним из первых вопросов журналистов был о его возможном уходе с должности ради участия в выборах депутатов Государственной Думы от партии ЛДПР.«Я работал, работаю и буду работать на посту губернатора Владимирской области. Я вам рассказываю о будущих действиях своей команды, в том числе и своей будущей работе в этом статусе. Планов много. Надо решать задачи, поставленные Владимиром Путиным», - подчеркнул глава региона.Напомним, что сегодня во Владимирской областной научной библиотеке имени Горького, расположенной на улице Дзержинского, проходит Владимира Владимировича. Встреча с журналистами посвящена актуальным вопросам социально-экономического развития владимирской земли.