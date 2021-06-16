Подавать в отставку не собирается и в Госдуму не метит? Губернатор Владимир Сипягин на встрече с журналистами прокомментировал слухи о своём уходе. Напомним, скорую отставку главе региона

Подавать в отставку не собирается и в Госдуму не метит? Губернатор Владимир Сипягин на встрече с журналистами прокомментировал слухи о своём уходе. Напомним, скорую отставку главе региона прочили телеграм-каналы, посвящённые политическим новостям и федеральные СМИ. Назывались даже возможные приемники губернатора, в том числе гендиректор крупной электросетевой компании Игорь Маковский. Есть версии, что кресло губернатора Владимир