На пресс-конференции главы региона, которая проходит в эти минуты в Областной научной библиотеке, Владимира Сипягина спросили, не собирается ли он оставить область и не стремится ли в

На пресс-конференции главы региона, которая проходит в эти минуты в Областной научной библиотеке, Владимира Сипягина спросили, не собирается ли он оставить область и не стремится ли в Государственную Думу? На что глава региона ответил: «Я работал, работаю и буду работать в должности губернатора». Губернатор сказал, что у него много планов, однако в них, судя по