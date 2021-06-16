Владимир Сипягин во время своей пресс-конференции отметил, что медицина во Владимирской области существует. Тем самым он прокомментировал врио замгубернатора Ольги Гребнёвой, которая ..

Владимир Сипягин во время своей пресс-конференции отметил, что медицина во Владимирской области существует. Тем самым он прокомментировал врио замгубернатора Ольги Гребнёвой, которая двумя неделями ранее высказывала претензии к главврачам и говорила, что в регионе дефицит руководящих кадров.«Да, проблемы есть. Здравоохранение – важнейший блок для качества жизни. Мы делаем максимальный акцент на укрепление сферы – закупаем оборудование, предоставляем выплаты. Кадры – это закоренелая проблема, которую планируется решать с помощью открытия филиала . Мы значительно расширили количество мест в ординатуре, чтобы студенты приезжали, проходили дополнительную переподготовку и оставались», - обозначил свою позицию глава региона.Главная причина дефицита медиков – Москва, где уровень зарплат на порядок выше.Среди путей решения проблемы губернатор видит не только открытие ВУЗа, но и расширение целевого обучения.В целом, комментируя заявления Ольги Гребневой, он отметил, что свежий взгляд всегда полезен.Напомним, что вице-губернатор по социалке 4 июня во время общения с журналистами жёстко раскритиковала работу главных врачей. По её мнению они непрофессионально исполняют свои обязанности, проявляют равнодушие к проблемам в организации работы медиков и даже противодействуют в их решении.«Пора перестать жить в бутафорском мире, где на бумаге дела обстоят идеально, но на деле существуют значительные недоработки», - резюмировала она.