На их реализацию выделено 100 тысяч рублей.

Губернатор утвердил победителей конкурса социальных инициатив молодёжи на селе под названием «Милый сердцу уголок». На их реализацию из регионального бюджета выделили 100 тысяч рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.Всего эксперты выбрали10 проектов:- «Мы будем помнить и гордиться» «Будет «Светлячок» светить». Они представлены молодёжью посёлка Кашино;- «Игра-бродилка «Дорогами войны». Разработан молодёжным объединением «Индиго» Клязьминского филиала Ковровского районного ДК;- «Комфортный досуг» - молодёжного объединения «Империя» Достиженского филиала Ковровского районного ДК;- «Раздольевская сова», представленный интеллектуальным молодёжным движением Кольчугинского района;- «Летняя беседка «Островок отдыха» - Совета старшеклассников детского объединения «Республика Детства» Дмитриевогорской СОШ;- «Навечно в памяти народной... » - детского объединения «Родник» Бутылицкой СОШ;- «Фестиваль арт-объектов «Turgenevo-vest» - Клуба «Подсолнух» детсада № 34;- «Клуб настольных игр Костерёво» - «Регионального добровольческого общества», Петушинский район;- «Автобусная остановка перезагрузка» - добровольческого отряда «Прометей» Андреевской СОШ.