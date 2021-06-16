Вынуждают увозить пациентов обратно домой. Фельдшер городской Станции скорой помощи Екатерина Ашаева в социальных сетях рассказала, что людей с подозрением на Covid некуда госпитализировать.

Вынуждают увозить пациентов обратно домой. Фельдшер городской Станции скорой помощи Екатерина Ашаева в социальных сетях рассказала, что людей с подозрением на Covid некуда госпитализировать. Врачи инфекционного отделения шестой горбольницы прямо указывают, что в стационаре мест нет. По словам Екатерины, после нескольких часов ожидания на въезде в инфекционные отделения машины скорой отправляют обратно. Фельдшерам говорят отвозить