Тротуар на проспекте Ленина во Владимире превратился в проезжую часть. Пешеходам приходится маневрировать среди автомобилей, рискуя попасть под колеса. Юлия Глебушева, местная жительница:

Тротуар на проспекте Ленина во Владимире превратился в проезжую часть. Пешеходам приходится маневрировать среди автомобилей, рискуя попасть под колеса. Юлия Глебушева, местная жительница: Да, рушат тротуары, все тут раскатали, ни зелени, ничего нет. Дети гуляют здесь, и вот так в любое время может ребенок выскочить. Проезд перегородили из-за реконструкции теплосетей. На заборе повесили запрещающий знак,