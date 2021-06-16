16.06.2021

2021-06-16 21:35:04

Владимирский губернатор пытается решать проблемы раздачей поручений

На площадке Владимирской областной научной библиотеке губернатор области Владимир Сипягин провел вторую в этом году встречу с журналистами. Все подробности у Александра Сыпченко.



Площадка новая, а ответы на ключевые вопросы региональной политики-старые. Примерно так в нескольких словах можно описать очередную пресс-конференцию губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Начал свое выступление глава региона с экономических достижениях, произошедших с предыдущей встречи с журналистами в январе этого года.



Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:



- Область получила за первый квартал доходов почти на 2 миллиарда рублей больше чем планировала и вы знаете что это нам позволило увеличить наши дополнительные вложения в социальную сферу.



Эти заработанные областью деньги, Владимир Сипягин пообещал направить на закупку лекарств и квартир для детей сирот, а также ремонт больниц и школ. Градус напряженности стал повышаться после неудобных вопросов о пандемии коронавируса. Глава региона призвал всех вакцинироваться. Напомним, на сегодня прививку сделали сто шестнадцать тысяч жителей региона, девяносто семь тысяч человек вакцинировались повторно. И это всего семь процентов от населения Владимирской области. 170 пунктах, где можно получить укол явно не справляются. Эту печальную статистику Владимир Сипягин косвенно списал на журналистов, сказав, что ключевая проблема в слабой информированности граждан



Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:



- Особенно слабо идут у нас представители молодежи, потому что есть предубеждение связанное с различными моментами, хорошо или плохо, как повлечет за собой, какие последствия.



А вот главная тема прошедшей недели - возможная отставка губернатора и его переход в Госдуму немного прояснилась, Владимир Сипягин лично опроверг все слухи. Не смотря на жесткий регламент за два часа было задано множество вопросов



Александр Сыпченко, корреспондент:



- У вас была договоренность с Минтрансом по поводу строительства Северного обхода, раскройте детали, сроки - все, что можно.



Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:



- Поднимали список объектов, которые планируются к строительству, этот вопрос пока отодвинули немножко, он очень дорогой мы понимаем прекрасно, то есть стоимость объекта от 20 до 30 миллиардов рублей



Когда муниципалитеты начнут делать площадки под мусорные контейнеры? Решится ли судьба владельцев проблемного дома в Комунаре? Об этих проблемах глава региона кажется знал, но говорил крайне расплывчато. Так же осталось неясным, уволит ли Сипягин своего зама Романа Годунина, находящегося под следствием уже несколько месяцев. По итогу сериал "Старые песни о главном - 3" вызвал еще массу вопросов.



Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести Владимир