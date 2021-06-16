Владимир Сипягин призвал жителей региона активнее вакцинироваться.

Во Владимирской областной филармонии состоялось традиционное чествование медицинских работников региона.«Дорогие друзья, благодарю вас за высокий профессионализм. Важно до наступления осени провакцинировать как можно больше владимирцев, чтобы сформировать устойчивый иммунитет к ковиду. Давайте вместе защитим всех нас и блокируем третью волну пандемии. Уважаемые врачи, фельдшеры, медицинские сёстры, все сотрудники сферы здравоохранения, мы рассчитывали и рассчитываем на вас. Я уверен, что у нас всё получится», – обратился к медикам Владимир Сипягин.На 15 июня во Владимирской области для пациентов с коронавирусом.«Третья волна уже пришла. Она бьёт по молодым людям и беременным женщинам. Готовится открытие ковидариев. Поэтому ни в коем случае расслабляться нельзя», - главврач «Красного креста» Анатолий Уколов.Неделю назад в Коврове второй инфекционный госпиталь и развернули 50 новых коек для пациентов с Covid-19. Также 15 июня стало известно, что из-за вспышки заболеваемости Владимирский колледж культуры и искусства на дистанционку.Добавим, что во время праздничной церемонии глава региона вручил медикам медали Орлова «За медицинскую доблесть»Среди них – врач-травматолог-ортопед Евгений Бодягин, старшая медицинская сестра Наталья Гатилова, медицинская сестра Светлана Сафронова, заведующий отделением – врач-терапевт Ирина Ударцева, врач-анестезиолог-реаниматолог Михаил Хромых и другие. Всего награды удостоены 60 человек.Почётными грамотами и благодарностями администрации Владимирской области, департамента здравоохранения, профсоюза и ТФОМС было награждено 32 медицинских работника.