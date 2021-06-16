Об этом сообщил глава региона.

16 июня во время своей пресс-конференции Владимир Сипягин, отвечая на вопрос журналистов о дополнительных ограничениях из-за пандемии коронавируса, подчеркнул, что власти не собираются закрывать въезд в регион.«Мы пока не планируем вводить новые ограничения. Владимирская область к третьей волне COVID-19», - отметил он.Напомним, что в Москве из-за роста заболеваемости ковидом выходные продлили до следуюшей недели.Ивановская область пошла дальше. Официально въезд в текстильный край без отрицательного теста, прививочного сертификата или наличия антител - запрещен. Контроль за исполнением решения местных властей возложен на ГИБДД. Сообщается, что на границах уже выставлены посты ДПС.Добавим, что гости Костромской области теперь обязаны двухнедельную самоизоляцию.