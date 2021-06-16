Возгорание случилось в районе восьми утра 16 июня. В многоквартирном жилом доме на улице Соколова-Соколенка случился пожар – задымление было на 5 этаже. Сотрудники МЧС сформировали звено

Возгорание случилось в районе восьми утра 16 июня. В многоквартирном жилом доме на улице Соколова-Соколенка случился пожар – задымление было на 5 этаже. Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной службы и проникли в квартиру. Огонь ликвидировали на площади трех квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, сообщают в пресс-службе МЧС. На месте работали 18 пожарных и 5