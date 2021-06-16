Направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Его обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По данным прокуратуры,

Направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Его обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По данным прокуратуры, нетрезвый мужчина 30 октября прошлого года двигался по проезжей части улицы Дворянской города Владимира со стороны Студеной Горы. Он приблизился к нерегулируемому пешеходному переходу у дома 13. В это время дорогу