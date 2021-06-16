Направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Его обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По данным прокуратуры,
<a href="https://33live.ru/novosti/16-06-2021-vo-vladimire-osudyat-voditelya-kotoryj-v-netrezvom-sostoyanii-sbil-peshexoda.html" target="_blank">Во Владимире осудят водителя, который в нетрезвом состоянии сбил пешехода</a> - Направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Его обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По данным прокуратуры,
[url=https://33live.ru/novosti/16-06-2021-vo-vladimire-osudyat-voditelya-kotoryj-v-netrezvom-sostoyanii-sbil-peshexoda.html]Во Владимире осудят водителя, который в нетрезвом состоянии сбил пешехода[/url] - Направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Его обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По данным прокуратуры,