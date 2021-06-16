Стадион «Торпедо» намерены реконструировать также за счёт займа.

Во Владимире могут построить второй мост через Клязьму. Для возведения объекта областные власти планируют получить инфраструктурный кредит, о котором в своём послании Федеральному Собранию говорил Владимир Путин.Как отметил во время своей пресс-конференции 16 июня Владимир Сипягин, строительство сооружения – одно из приоритетных направлений.«Мост нужен всему региону. Есть все шансы получить кредит из федерального центра. Ещё одна цель для такого вида займа – реконструкция стадиона «Торпедо», - пояснил губернатор.Владимир Владимирович добавил, что после подготовки нормативных документов регион будет в числе первых соискателей указанного кредита.Добавим, что средства выдаются на льготных условиях - под 3% годовых на срок до 15 лет.