Свободны − 88 мест.

По состоянию на 16 июня в больницах Владимирской области действуют 828 коек для пациентов с коронавирусом. Из них заняты - 89,4 % или 740, свободны − 88 мест. Об этом АиФ.ru сообщили в пресс-службе обладминистрации.За период наблюдения в области зафиксировано 1236 летальных исходов. 31946 пациентов с Covid-19 выздоровели. За минувшие сутки из ковидариев выписали 48 человек.Ещё на вчерашний день в регионе . Сегодня - чуть более 10%. В ближайшее время в регионе начнется перепрофилирование медучреждений под ковидарии.«Третья волна уже пришла. Она бьёт по молодым людям и беременным женщинам. Готовится открытие инфекционных отделений», - главврач «Красного креста» Анатолий Уколов.Напомним, что неделю назад в Коврове второй инфекционный госпиталь и развернули 50 новых коек для пациентов с Covid-19. Также 15 июня стало известно, что из-за вспышки заболеваемости Владимирский колледж культуры и искусства на дистанционку.