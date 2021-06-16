Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 317 человек.

Во Владимирской области на 16 июня подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 10 горожан. Ещё 6 жителей подхватили опасную инфекцию в Муромском, 5 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Александровском районах. По 3 пациента с ковидом прибавилось в Петушинском, Суздальском, Камешковском и Ковровском, по 2 -в Вязниковском, Собинском, Селивановском, Судогодском и Меленковском районах. По одному инфицированному выявлено в Киржачском, Гороховецком, Кольчугинском и Юрьев-Польском районах и в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 317 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 7819 случаев во Владимире, 4147 - в Гусь-Хрустальном районе, 3770 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.